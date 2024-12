Vereadora Joana D’arck promove Parada Natalina e leva alegria e encanto aos moradores do Povoado Olhos D’água

A magia do Natal tomou conta do Povoado Olhos D’água, município de Atalaia, na noite deste domingo (22), com uma linda Parada Natalina promovida pela vereadora eleita Joana D’arck.

O desfile passou pelas ruas daquele Povoado e encantou a todos moradores, que puderam ver nas ruas dezenas de personagens natalinos, entre eles o Papai Noel, um dos mais procurados para fotos.

Além da Parada Natalina, a vereadora Joana D’arck proporcionou aos moradores uma ceia natalina, espaços kids para as crianças com brinquedos, apresentações musicais com os artistas da terra Elane, Afro Odara e Angélica Nunes, e muito mais que fizeram parte da ação Natal Solidário.

A vereadora aproveitou a oportunidade para abraçar a comunidade, desejando um Feliz Natal a todos. “O nosso Natal Solidário foi um verdadeiro espetáculo de alegria pelas ruas do Povoado Olhos D’Água. Cada momento foi encantador. Foi emocionante ver o brilho nos olhos de cada criança e o carinho de toda a comunidade que nos abraçou com tanto amor. Vamos juntos manter viva a magia do Natal", destacou Joana D’arck.