Valorização: 48 meses de salário em dia refletem compromisso da gestão com servidor municipal de Atalaia

Com a quitação antecipada da folha salarial de dezembro, nesta sexta-feira, 20, a atual gestão da Prefeitura de Atalaia completa 48 meses honrando com o compromisso de pagar o servidor em dia, dentro do mês trabalhado. Um compromisso assumido e cumprido pela prefeita Ceci, que além dos salários e décimos do período do seu mandato, pagou também folhas herdadas da administração anterior.

O tratamento respeitoso estendido aos servidores ativos também contempla os aposentados e pensionistas do Atalaia Prev, que dedicaram longos anos de suas vidas para servir à população atalaiense. De acordo com a prefeita Ceci, os pagamentos para esse grupo serão efetuados na segunda, dia 23 do corrente mês.

Essa nova realidade foi possível graças a um processo de ajuste de contas e regularização financeira que recuperou a capacidade de assegurar um direito tão fundamental para os servidores municipais, mas que não era observado em gestões anteriores.

“Foi inédito, pois durante quatro anos o salário foi pago em dia. Nunca na história de Atalaia tinha acontecido isso. E serão mais quatro anos de salário em dia. Podem ficar tranquilos, pois serão mais quatro anos de muito trabalho, dedicação e salário em dia”, destacou a prefeita, que foi reeleita com uma votação recorde de 19.600 votos, para o quadriênio 2025/2028.