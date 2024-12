Prefeita, vice e vereadores eleitos em Atalaia são diplomados pela Justiça Eleitoral

Na manhã desta quinta-feira, 19, foi realizada a cerimônia de diplomação da prefeita Ceci (MDB), do seu vice-prefeito Nicollas Theotônio (PP) e dos 13 vereadores eleitos no município de Atalaia no pleito eleitoral do último dia 6 de outubro.

A solenidade foi conduzida pelo juiz eleitoral João Paulo Alexandre dos Santos e contou com a presença do promotor Ary Lages Filho, do juiz de Direito Rodolfo Osório Gatto Herrmann, e de familiares e amigos dos diplomados.

Como ato que marca o fim do processo eleitoral de 2024, a cerimônia formaliza a escolha dos candidatos pela maioria dos eleitores nas urnas. Com o ato, os eleitos se habilitam ao exercício do mandato. A posse para o quadriênio 2025/28, está marcada para o próximo dia 1º de janeiro.

Continua após a publicidade

No momento mais emocionante da cerimônia, a Justiça Eleitoral entregou aos familiares do vereador reeleito Toni Barros, falecido no último dia 2 de dezembro, o diploma que conferiria a Toni Barros exercer o seu terceiro mandato consecutivo. Todos aplaudiram de pé este momento e se emocionaram com o discurso proferido pelo ex-vereador Marconde Barros.

Para a prefeita reeleita de Atalaia, este próximo mandato será a continuidade de um trabalho que tirou Atalaia do caos, trouxe progresso para o município e dias melhores para os atalaienses.

“Pegamos uma Atalaia totalmente devastada, onde os atalaienses não tinham orgulho de ser atalaiense. Passamos em Atalaia por um turbilhão de emoções, pois ser mulher na política é ter que abdicar de muitas coisas, mas conseguimos transformar uma cidade em quatro anos. Em quatro anos fizemos o que não foi feito em 40. Mas, não estou satisfeita, a nossa equipe não está satisfeita e, com muito pé no chão e humildade, vamos trabalhar cada vez mais por uma população que passou tantos anos desacreditada”, destacou em seu discurso, a prefeita Ceci.

Os vereadores diplomados foram: Maria da Comesa (PP), Lays Melo (MDB), Janaína do Cal (MDB), Mércia da Saúde (MDB), Joana D’arck (MDB), Rosi do Yai (PP), Cicinho Melo (MDB), Alexandre Tenório (MDB), Anilson Júnior (MDB), Rudinho (MDB), Neto Acioli (MDB), Jaminho Brasil (PP) e João Severo (PP).