Aloísio Chulapa participa do jogo de despedida do Adriano Imperador.

O atalaiense Aloísio Chulapa foi um dos craques em campo no jogo de despedida do seu amigo Adriano Imperador. A “Última Batalha do Imperador” foi realizada na tarde deste domingo (15), no Maracanã, Rio de Janeiro.

A festa de despedida contou ainda com nomes como Zico, Ronaldo, Romário, Dida, Júnior, Materazzi, entre outras estrelas consagradas do futebol.

Vestindo a camisa do Flamengo, Aloísio reeditou com Adriano as famosas “torres gêmeas”, que jogaram juntos em 2008 no São Paulo. Mas, a amizade entre os artilheiros teve início na década de 90, quando se conheceram na base do Flamengo. Chulapa chegou ao clube carioca em 1994, vindo do CRB. Adriano ainda era menino, mas já pintava como uma das grandes promessas do rubro-negro.

Pelo tricolor paulista, as “torres gêmeas” jogaram juntos apenas seis jogos. Mas, apesar da parceria em campo ter durado pouco tempo, a da vida permanece cada dia mais forte.

“Foi um dia muito especial pra ele e eu fico orgulhoso de estar fazendo parte dessa história e desse momento, isso vai ficar marcado na minha vida. Que despedida linda e merecida, você merece toda despedida do mundo. Eu agradeço a Deus por proporcionar esse momento na minha vida, por ele ter me dado um irmão dentro e fora de campo. Eternamente, te amo Didico”, declarou Chulapa em suas redes sociais.