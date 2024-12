Neto Moura renova com o Mirassol para ser um dos pilares da equipe na elite do futebol brasileiro

Recém promovido à elite do futebol brasileiro, o Mirassol, equipe do interior paulista, se organiza para ter uma equipe competitiva na temporada de seu centenário.

Neste último sábado (14), o Mirassol anunciou em suas redes sociais a renovação do contrato do volante Neto Moura, contratado junto ao Cruzeiro. Com grandes atuações e titular na temporada 2024, o jogador que já tem mais de 100 jogos pela equipe, despertou o interesse para ser um dos pilares da equipe na elite do futebol brasileiro.

Natural do município de Atalaia, o volante de 28 anos tem passagens por equipes do futebol brasileiro, entre elas o Sport Club (clube que foi revelado), Ponte Preta, Remo e América Mineiro.