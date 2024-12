“Filhos Ilustres de Atalaia”: Livro reúne 321 biografias de homens e mulheres que se destacaram no município

Autor do livro “Minha Atalaia das Alagoas”, o escritor e historiador atalaiense Phablo Monteiro acaba de lançar também o livro “Filhos Ilustres de Atalaia”, uma coletânea com 321 biografias de homens e mulheres que nascidos no município ou que tiveram sua história indissociavelmente ligada a ele, desempenharam papéis significativos no desenvolvimento cultural, social, político e econômico de Atalaia.

O processo de criação desta obra, foi iniciado pelo autor em outubro de 2006, envolvendo uma pesquisa detalhada e minuciosa, incluindo o exame de periódicos históricos, documentos oficiais, atas da Câmara Municipal e diversas outras fontes de arquivo. Entrevistas com familiares também foram essenciais para trazer à tona histórias e detalhes que enaltecem a contribuição de cada biografado. O uso inovador de ferramentas de pesquisa online complementou o esforço, permitindo um aprofundamento e uma precisão ainda maiores, incluindo uma vasta coletânea de fotos dos homenageados.

“Filhos Ilustres de Atalaia” trata-se de uma obra pioneira no Estado de Alagoas, por sua grande quantidade de biografias, contando histórias de pessoas ligadas a um único município.

“Orgulho-me do que escrevo, porque escrevo a respeito dos meus conterrâneos. Ao eternizar essas memórias, busco reconhecer e valorizar os feitos desses ilustres filhos, celebrando o impacto duradouro que tiveram na terra dos verdes canaviais. Escrevi para próximas gerações algo que as ajudem a saber de onde viemos e quais foram os personagens que marcaram a história de Atalaia. Com isso, acredito que contribuo para perpetuar a história de diversas famílias”, comenta o escritor Phablo Monteiro.

O livro “Filhos Ilustres de Atalaia” pode ser adquirido na internet (versão física) no Clube de Autores – CONFIRA AQUI. Também no Estante Virtual e na Amazon.