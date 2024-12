Livro “Minha Atalaia das Alagoas” conta em detalhes a história do município que foi o quarto núcleo de povoamento alagoano

Como uma homenagem a terra que tão bem acolheu sua família em 1964 e que lhe viu nascer e crescer, o escritor e historiador atalaiense Phablo Monteiro acaba de lançar o seu livro “Minha Atalaia das Alagoas”.

De maneira inédita, o livro revela aspectos pouco conhecidos da história de Atalaia, trazendo à tona os personagens, os desafios e as conquistas que, ao longo dos séculos, ajudaram a construir a identidade da cidade.

A obra, que possui 580 páginas e está dividida em 40 capítulos, é resultado de 18 anos de um estudo aprofundado, com ampla consulta a documentos e periódicos históricos, que permitiu ao autor contar em detalhes a história de sua amada Atalaia, desde o início de seu povoamento, ainda no contexto das batalhas travadas no Quilombo dos Palmares, até fatos mais atuais, como as eleições municipais ocorridas esse ano.

Com a proposta de oferecer ao leitor uma leitura dinâmica, “Minha Atalaia das Alagoas” também traz diálogos com uma rica bibliografia que enriquecem o entendimento daqueles interessados em entender a origem de cada informação.

O livro, além de possuir uma riqueza de dados históricos, traz diversos aspectos curiosos da história, como as luzes misteriosas que apareceram na região da Mataraca no final do século XVIII e o forte tremor de terra sentido pelos atalaienses no início do século XX.

Phablo Monteiro comenta que buscou resgatar e registrar fatos sobre os quais até hoje nada havia sido escrito e que a obra é um legado para os atalaienses, que pouco tiveram acesso a essas informações e muito pouco sabem sobre a história da sua cidade.



“Mas, não se trata de recontar completamente a história de Atalaia, que já foi tão bem contada pelos historiadores Aminadab Valente e a saudosa Vandete Pacheco, mas sim de propor uma ampla leitura dos eventos que a moldaram. Nesta obra, são revelados fatos e acontecimentos inéditos, bem como elementos que propõem novas perspectivas sobre informações já publicadas, além de enriquecer, através de um vasto acervo documental, o que, de modo geral, já era conhecido, mas pouco acessível até então”, destaca o escritor Phablo Monteiro.

O livro “Minha Atalaia das Alagoas” pode ser adquirido na internet (versão física) no Clube de Autores – CONFIRA AQUI. Também no Estante Virtual e na Amazon.