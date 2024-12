Prêmio CRIA: Atalaia é destaque em premiação estadual pela excelência na primeira infância

Com o Projeto “Alimente uma Vida”, o município de Atalaia foi um dos vencedores da 2ª Edição do Prêmio CRIA, sendo reconhecido assim pelo projeto exitoso relacionado ao desenvolvimento integral das crianças atalaienses de 0 a 6 anos.

A cerimônia de premiação foi realizada na manhã desta quinta-feira, dia 12 de dezembro, no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), em Maceió. A prefeita Ceci e a secretária de Assistência Social Valéria Araújo receberam a premiação das mãos do vice-governador Ronaldo Lessa.

O projeto Alimente uma Vida é desenvolvido pela equipe CRAS Atalaia, visando orientar as gestantes do município sobre a importância da amamentação até o sexto mês do bebê.