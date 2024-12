Grupo Raposo reúne parceiros e colaboradores e realiza a I Conferência “Unidos pela História, Fortes pelo Propósito”

Uma das trajetórias de maior sucesso no empreendedorismo no município de Atalaia é, sem dúvidas, a do Grupo Raposo, referência no ramo de farmácias da região. Neste último domingo (8), o grupo realizou a sua I Conferência, intitulada "Unidos pela História, Fortes pelo Propósito", destacando 27 anos de luta, superação e muito sucesso. O evento ocorreu no Clube do Chulapa, no bairro José Paulino.

Durante o evento, foi exibido um vídeo institucional que ressaltou a trajetória de sucesso do casal de empresários Arnon e Aline Raposo, que hoje também é dada continuidade pelos seus filhos Arnon e Angélica, emocionando e inspirando a todos os presentes.

Na oportunidade, o Grupo Raposo também promoveu sua tradicional confraternização de final de ano, um momento especial para reconhecer e agradecer a todos os colaboradores das suas farmácias, localizadas nos municípios de Atalaia e Pilar, pelo empenho na construção dessa história.

Continua após a publicidade

Com uma visão empreendedora impecável, o Grupo Raposo vem consolidando cada vez mais a marca de suas redes de farmácias (Farmácia do Trabalhador Brasileiro - FTB, Drogarias Ultra Popular e Rede Bem Drogarias) nas cidades de Atalaia e Pilar, não apenas pela estrutura de suas lojas, que seguem um padrão de qualidade das grandes capitais, mas, principalmente, pela excelência no atendimento, produtos e serviços oferecidos.

“Quando olho para trás e vejo o que a gente construiu, só tenho uma explicação: é a mão de Deus. Deixo um recado a todos, que tenham humildade e pés no chão, porque não é fácil, não foi fácil chegarmos onde chegamos. Foi fruto de muito trabalho, de domingo a domingo. Mas o bom é assim: quando você conquista com honestidade, muito trabalho e confiança em Deus”, destaca o empresário Arnon Raposo.