Marivaldo Souza toma posse em vaga deixada pelo vereador Toni Barros

O parlamentar assume a titularidade da vaga deixada pelo vereador Toni Barros, que faleceu no último dia 2 de dezembro.

A Câmara Municipal de Atalaia deu posse, na manhã desta terça-feira (10), ao suplente Marivaldo Souza (MDB). Para completar a atual Legislatura (2021-24), o parlamentar assume a titularidade da vaga deixada pelo vereador Toni Barros, que faleceu no último dia 2 de dezembro.

Com o Legislativo Atalaiense ainda em luto pela perda de um dos seus grandes parlamentares, a solenidade de posse foi simples, realizada no gabinete da Presidência, sendo conduzida pelo presidente Cicinho Melo e acompanhada pelos demais vereadores.

A vaga seria ocupada pela Dra. Neide Miranda, primeira suplente da legenda na eleição de 2020, porém a ex-vereadora mudou de legenda, se transferido para o Progressistas, visando a disputa do pleito eleitoral deste ano.

Em discurso na Tribuna, o vereador Marivaldo lamentou a perda do seu amigo e vereador Toni Barros, destacando que não gostaria de voltar ao Parlamento em um momento de tristeza.

“Hoje, estou aqui porque fui convocado. Estou hoje aqui triste, porque o meu amigo Toni é quem deveria estar aqui neste lugar. Jamais esquecerei da amizade que tive com o Toni, fui vereador com ele em um mandato. Deveria estar aqui satisfeito, mas não estou. Estou cumprindo o meu trabalho, pois é consequência do meio político”, destacou o vereador Marivaldo Souza.