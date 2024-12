Despertando Dons: Crianças e adolescentes do SCFV de Atalaia recebem certificados de participação nos cursos de Violão e Canto

A Secretaria Municipal de Assistência Social de Atalaia, por meio do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), realizou, na tarde desta segunda-feira (9), a entrega de certificados dos cursos de Violão e Canto para as crianças e adolescentes participantes do projeto "Despertando Dons". A solenidade ocorreu no auditório da Secult.

Com aulas ministradas pelo Professor Alan Oliveira, o Projeto “Despertando Dons” é desenvolvido em grupo e visa oportunizar práticas musicais significativas as crianças e adolescentes do SCFV, tendo o violão e o canto como foco, desenvolvendo assim a capacidade instrumentista e musical. Assim, promove a socialização dos participantes, sem perder de vista uma formação musical de qualidade.

O projeto contempla crianças e adolescentes residentes no centro da cidade e também no Residencial Deus é Fiel, Povoado Olhos D’água e Povoado Timbó.

A entrega dos certificados foi acompanhada pela coordenadora do SCFV do município, Raquel Fagundes, equipe pedagógica e orientadores sociais. Emocionados, pais e responsáveis também participaram deste momento e puderam ver de perto toda evolução musical dos participantes.

“Despertando Dons” foi um dos 12 projetos desenvolvidos pela Secretaria de Assistência Social de Atalaia, selecionado para participar da segunda fase da I Mostra de Boas Práticas do SUAS no Estado de Alagoas.