Com Riquelmy em campo, Sport é bicampeão da Copa Recife Sub-20

Este ano, a Copa Recife Sub-20 contou com a participação da equipe do Independente Atalaia, que foi um dos representantes do Estado de Alagoas.

Riquelmy também faz parte da equipe principal do Sport Recife e para o início da temporada 2025, não viaja para Copa São Paulo, já que ele e mais dez da base vão jogar os primeiros jogos do Campeonato Pernambucano.

Quem esteve em campo ajudando os Leões da Base em mais uma importante conquista, foi o atacante Riquelmy, que é natural de Ouricuri. Mais uma taça para a galeria do jovem atacante, que coleciona conquistas na base do Sport.

O Sport goleou o Sete de Setembro-PE por 4 a 1 na decisão da Copa Recife Sub-20 e ergueu o troféu pelo segundo ano consecutivo. A partida foi disputada tarde deste sábado (7), no CT do Sport.

