Mister Sales assume o comando técnico do Guarany Alagoano na Copa Alagoas 2025

Com temporadas de sucesso a frente do comando técnico do Independente Atalaia (IAFC), o técnico Sales Nery, foi convidado para ser o treinador do Guarany Alagoano na disputa da Copa Alagoas 2025. A competição, que é a segunda de maior importância no Estado, reúne os clubes da Primeira Divisão de Alagoas e quatro da Segundona, entre eles o Guarany.

A Copa Alagoas tem previsão de começar em 22 de janeiro e terminar em 30 março e garante ao campeão vaga na Copa do Brasil e Série D do Brasileiro em 2026. Atletas do IAFC terão oportunidade no Guarany nesta competição.

A boa notícia para os torcedores atalaienses que são fãs do grande e importante trabalho realizado pelo Mister Sales na base do Independente, é que ele continua na comissão técnica da equipe de Atalaia, já planejando com sua equipe e com o diretor-presidente Ronaldo Torres, a temporada 2025, com a ambiciosa missão de trazer taças para o município de Atalaia.