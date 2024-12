Afro Odara foi uma das principais atrações culturais da 6ª Feira da Reforma Agrária em Atalaia.

Durante a 6ª Feira da Reforma Agrária realizada pelo MST no município de Atalaia, ocorreu também uma vasta programação cultural apresentada por artistas locais no Festival do MST: Por Terra, Arte e Pão.

Na quarta-feira (4), no encerramento do Festival do MST, a Banda Afro Odara abrilhantou o evento com um lindo show repleto de muita energia e do melhor da música afro-brasileira.

Desde 2012 a Banda Odara vem ganhando espaço no cenário musical de Alagoas e se tornando um dos maiores grupos afros de Alagoas.