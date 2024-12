Copervales completa 10 anos de uma história de união e conquistas

Em 2015, eram 110 cooperados determinados a transformar vidas no campo e na indústria. Hoje, a Copervales conta com mais de 200 cooperados, unidos por um propósito: crescer juntos e gerar um impacto positivo em 20 municípios de Alagoas.

Referência de trabalho e dedicação, a Copervales já acumula, ao longo dessa década, investimentos que superam R$ 72 milhões na indústria e no campo, gerando atualmente mais de 5 mil empregos (2 mil diretos e 3 mil indiretos). Na safra 2022/2023, bateu recorde de produção, com 915 mil toneladas moídas, resultado do esforço de cada colaborador que faz parte de sua história.

Há 10 anos, surgia a Cooperativa Agrícola do Vale do Satuba (Copervales Agroindustrial), que reativou a antiga Usina Uruba, fechada em 2012, trazendo uma nova esperança de dias melhores para Atalaia e região.

