Copa Recife: Independente Atalaia derrota o Rosário Central-SE por 3 a 1

Com gols de Jeferson, Roger e Jobson, o Independente Atalaia (IAFC) derrotou a equipe sergipana do Rosário Central por 3 a 1, na tarde desta terça-feira (3), em jogo válido pela segunda rodada da Copa Recife sub-20 2024.

A equipe atalaiense está no Grupo C, junto com Vera Cruz-PE, o Serra Branca-PB e o Rosário Central-SE. No primeiro jogo, contra o Vera Cruz, o Independente foi derrotado por 4 a 2.

Nesta quarta-feira (4), às 16h, pela terceira e última rodada da 1ª fase, os atalaienses vão enfrentar o Serra Branca da Paraíba, precisando de bom resultado para avançar de fase nesta que é uma das principais competições de base do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo pelo Youtube.

Independente Atalaia, CSA, Aliança e Guarany são os representantes de Alagoas na competição.