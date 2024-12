Feira da Reforma Agrária do MST movimenta Atalaia (AL) com diversidade produtiva e atrações. Foto: Anidayê Angelo

A cidade de Atalaia, localizada na zona da mata alagoana, recebe a 6ª edição da Feira da Reforma Agrária do MST nos dias 3 e 4 de dezembro. O evento, que já faz parte do calendário do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, promete reunir uma diversidade de produtos agroecológicos cultivados nas áreas de reforma agrária da região, além de uma programação cultural apresentada por artistas locais no Festival do MST: Por Terra, Arte e Pão.

As famílias atalaienses terão mais uma oportunidade de conhecer a produção oriunda de acampamentos e assentamentos da região, como abacaxi, batata, macaxeira, abóbora, feijão de corda, banana, inhame e muito mais. Os frutos da luta pela terra em Alagoas traduzem o compromisso do MST em levar alimentos cultivados de forma agroecológica e sem o uso de agrotóxicos, destinados à população urbana.

Além da comercialização de produtos, o evento será marcado pelo Festival do MST: Por Terra, Arte e Pão, que trará apresentações culturais e momentos de integração para os participantes. A programação inclui música ao vivo, com artistas do próprio município, bingo e expressões que celebram a cultura popular da região.

A Feira da Reforma Agrária é um espaço que traduz o diálogo entre o campo e a cidade, oferecendo alimentos saudáveis a preços justos, fortalecendo a economia local e proporcionando cultura e lazer para todos.

“A nossa feira é momento de mostrar a importância e necessidade da reforma agrária, ainda mais nesta região que mudou muito desde que os assentamentos foram criados. Mas ainda precisa avançar muito e para isso queremos contar com políticas públicas que impulsionem e fortaleçam a agricultura familiar e a produção de alimentos saudáveis”, destaca Renildo da Silva, da Direção Estadual do MST.

Além da comercialização de produtos agroecológicos, a 6ª Feira da Reforma Agrária em Atalaia contará com uma tradicional casa de farinha, onde quem passar pela Feira poderá acompanhar todo o processo manual de produção da farinha, desde a moagem da mandioca até a torra. A farinha fresca será produzida na hora, garantindo qualidade e um sabor único para todos. Todo o evento é gratuito e aberto ao público, sendo uma oportunidade para conhecer e apoiar a luta pela terra em Alagoas. Confira a programação completa:

Programação

Dia 03 de dezembro

18h: Apresentação do Grupo de Capoeira “Meu Berimbau, Me Acorda Pra Vida”

19h: Abertura oficial da feira

20h: Bingo da Reforma Agrária, com o sorteio de um carneiro

21h: Show com Marcos Show

22h: Encerramento da noite com Rosana Costa

Dia 04 de dezembro

18h: Show com a Banda Afro Odara

19h: Segundo Bingo da Reforma Agrária, com o sorteio de um bezerro

20h: Show com Valmir do Arrocha Gospel

21h: Encerramento com Bento Forrozeiro, o cantor da Reforma Agrária