Em luto, Atalaia chora o falecimento do vereador Toni Barros

O município de Atalaia amanheceu em luto nesta segunda-feira, 02 de dezembro, consternado com o falecimento do vereador Martoni Correia Barros, o Toni Barros, 46 anos. Os atalaienses choram a partida prematura de um dos seus grandes representantes na Câmara Municipal de Atalaia, um cidadão de bem admirado e respeitado por todos.

Toni Barros exerceu mandato de vereador de Atalaia por duas legislaturas consecutivas (2017-2020 e 2021-2024). Na eleição ocorrida no último dia 6 de outubro, foi reeleito para o seu terceiro mandato, sendo o quarto mais votado com 1.303 votos. Toni é filho do saudoso ex-vereador Manoel Barros e irmão do ex-vereador Marconde Barros.

A Prefeita Ceci decretou luto de sete dias no município, em homenagem ao parlamentar. “Que deixa um legado de trabalho e diálogo em prol do bem-estar da população”, destaca a prefeita em nota divulgada nas redes sociais.

A Câmara Municipal, em nota divulgada pelo vereador presidente Cicinho Melo, também lamentou o falecimento do vereador Toni Barros, se solidarizando com todos os familiares e amigos, destacando que ele por dois mandatos “tão bem representou os atalaienses na Casa Hilton Agra de Albuquerque”.

O corpo será velado na Central de Velórios Planlife, no bairro José Paulino, próximo ao Hospital João Lyra Filho, nesta segunda-feira, a partir das 18 horas. O sepultamento está previsto nesta terça-feira (3), no Cemitério Público do bairro José Paulino, as 9 horas da manhã.

Neste momento de dor, nos unimos à família e amigos, expressando nossos sentimentos. Descanse em paz amigo Toni Barros, você será eternamente lembrado por todos.