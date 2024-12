Atalaia dá início as celebrações do Natal com a linda e emocionante abertura do Natal Luz 2024.

A magia do Natal chegou à cidade de Atalaia na noite deste último domingo, dia 1º de dezembro, com a tão aguardada abertura oficial do Natal Luz 2024, realizada pela Prefeitura Municipal, ascendendo a linda decoração natalina de nossa cidade. O evento foi realizado no bairro José Paulino e encantou a todos os presentes com uma programação especial.

A noite mágica foi marcada pelo lindo desfile da Parada Natalina com a presença do Papai Noel, apresentações culturais com a participação de crianças e idosos do nosso município e o mega sorteio de prêmio para as famílias atalaienses.

“Tivemos uma abertura emocionante, encantando a multidão que esteve conosco e celebrando o início desta grande festa natalina”, destaca a prefeita Ceci.

O Natal Luz é uma iniciativa da Prefeitura de Atalaia, reafirmando seu compromisso em promover momentos de união, alegria e encantamento para a população. Para possibilitar a presença de toda a comunidade, o Governo Municipal disponibilizou transporte gratuito.