1º Torneio de Dominó fez parte da programação em alusão ao Novembro Azul em Atalaia

Entre as inúmeras atividades desenvolvidas pela Prefeitura de Atalaia no mês de luta contra o câncer de próstata, aconteceu na tarde desta última sexta-feira (29), o 1º Torneio de Dominó em alusão ao Novembro Azul. A competição aconteceu na Praça Aristides Lopes da Rosa Agra, no bairro José Paulino.

