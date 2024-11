Prefeitura realiza a cerimônia oficial de abertura dos Jogos Escolares de Atalaia – JEATA 2024

Na gestão da prefeita Ceci, esporte e educação em Atalaia caminham lado a lado. E, nesta quinta-feira (28), a Prefeitura realizou, na quadra de esportes Raimundo Nonato, a cerimônia oficial de abertura de mais uma temporada dos JOGOS ESCOLARES DE ATALAIA – JEATA 2024.

Foi uma linda cerimônia de abertura, que contou com a participação de alunos de várias escolas do município e a ilustre presença do ex-atleta de vôlei Marcelo Negrão, que foi campeão olímpico com a seleção brasileira nos Jogos de Barcelona, em 1992.

Na oportunidade, os jovens atletas estudantes atalaienses realizaram apresentações artísticas, divulgando a cultura de diversos países.

Continua após a publicidade

Durante toda a semana, centenas de alunos estarão em ação, representando suas Escolas e mostrando suas habilidades técnicas em diferentes modalidades.

A prefeita Ceci destacou que o esporte em nossa cidade continuará avançando e sendo valorizado como realmente merece. “O JEATA representa um momento de união, diversão e aprendizado para os estudantes atalaienses. Tenho certeza as competições serão marcadas pelo respeito, pelo espírito de equipe e pela busca pela superação de limites individuais”, comentou a prefeita atalaiense.