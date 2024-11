Alunas do Colégio Inovar são destaques no 1º Torneio de Xadrez de Atalaia.

Nesta quarta-feira (27), o Colégio Inovar sediou o 1º Torneio de Xadrez Rápido do município de Atalaia. A competição contou com a participação de alunos do Colégio Inovar, do Centro Educacional Educando com Saber (CEES) e da Escola Municipal Antônio Amâncio.

A competição foi realizada com o apoio da Federação de Xadrez do Estado de Alagoas.

No masculino, o primeiro lugar ficou com Guilherme Pereira (CEES), em segundo lugar Pedro Henrique Sales (Inovar) e em terceiro lugar Deyvison Paulino (Inovar).

No feminino, o primeiro lugar ficou com Alice Sofia Monteiro (Inovar), em segundo lugar Ana Sofia (Inovar) e em terceiro lugar Ana Beatriz (Inovar).

Em nota divulgada nas redes sociais, o Colégio Inovar destacou que: “Trazer o xadrez para a vivência dos alunos permite trabalhar o desenvolvimento cognitivo, competitividade saudável, controle emocional e aprendizagem”.