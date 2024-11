Neto Moura entra de vez para a história do Mirassol com o acesso inédito do Leão para Série A 2025.

No ano em que completou 100 jogos com a camisa amarela e verde do Mirassol, equipe do interior paulista, o atalaiense Neto Moura foi decisivo com suas atuações para que o Leão conquistasse o acesso inédito à elite do futebol brasileiro em 2025.

O camisa 25 esteve em campo como titular na partida decisiva realizada neste domingo (24), quando o sonho de jogar a Primeira Divisão se tornou realidade. Tudo graças à vitória por 1 a 0 sobre a Chapecoense, no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, o “Maião”, em Mirassol, pela 38ª e última rodada da Série B do Brasileiro. Com o resultado, o Mirassol chegou aos 67 pontos e termina a competição como vice-campeão. Apenas o Santos, com 68, foi melhor.

"Tô muito feliz. São quatro passagens pelo Mirassol, um clube que eu confio demais. Sempre quando eles precisaram, eu sempre estive aqui. Muito feliz pela cidade, que nos abraçou desde o ano passado que por um pontinho a gente não subiu. Teve muitas pessoas que falaram que o Mirassol iria ficar pra trás, mas o Mirassol tem um trabalho sério e graças a Deus a gente pôde coroar esse acesso hoje", comentou Neto Moura em entrevista para o Sportv.

Este já é o terceiro acesso de Neto Moura para a Série A do Campeonato Brasileiro. Antes, havia conquistado o acesso sendo campeão da Série B pelo América Minério (2017) e pelo Cruzeiro (2022).