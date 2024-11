Atalaia conquista Selo Ouro pelo Compromisso Nacional da Criança Alfabetizada

O Ministério da Educação (MEC) reconheceu a excelência do trabalho desenvolvido na educação infantil pela Prefeitura de Atalaia, que conquistou o Selo Ouro no Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA), programa lançado pelo governo federal em setembro deste ano.

A conquista, coloca o município em destaque no cenário educacional nacional e demonstra o compromisso do gestão da prefeita Ceci, da secretária Glauciane Veiga e toda equipe, com a qualidade do ensino e a alfabetização de todas as crianças atalaienses.

“Receber o Selo Ouro nos enche de orgulho e reflete o esforço de cada professor, gestor escolar e profissional da educação. Esse é um marco que demonstra nosso compromisso em garantir que nenhuma criança fique para trás no aprendizado. A educação é a base e vamos seguir trabalhando muito por aqui”, destacou a prefeita Ceci.

Mais uma conquista alcançada pelo município de Atalaia é fruto do compromisso da atual gestão com uma educação de qualidade. Desde janeiro de 2021, nunca se investiu tanto em educação na cidade de Atalaia. Os alunos da Rede Municipal vêm tendo qualidade no ensino e contando com uma estrutura exemplar.