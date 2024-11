Evento na Escola Jabes Francisco valoriza a cultura afro-brasileira em Atalaia

Com o tema "RESPEITO E DIGNIDADE NÃO TÊM COR", a Escola Municipal Jabes Francisco, realizou na manhã desta sexta-feira (22), um importante evento direcionado ao respeito e a valorização da cultura afro-brasileira em Atalaia.

O evento que teve Joana D’arck como convidada de honra, faz parte da programação apoiada pela vereadora eleita do município Atalaia, em alusão à Semana da Consciência Negra.

Os alunos puderam acompanhar apresentações do Grupo Capoeira Brasil e da Banda Afro Odara comandada pelo maestro Felipe Kauê, que foram homenageados com uma placa pela direção da escola, como reconhecimento pelo empenho e contribuição para a permanência e fortalecimento da cultura afro-brasileira, enriquecendo a cultura no município e inspirando as novas gerações. Teve também leitura de cordel com a atalaiense Rosilda Ferreira e apresentação musical com o Paulo Rick.

A vereadora eleita Joana D’arck segue com a programação de fortalecimento da cultura afro-brasileira em Atalaia, com mais dois eventos:

No domingo, dia 24, Joana D'Arck promoverá uma excursão de atalaienses para prestigiar o show da maior banda afro do mundo, o Olodum, que se apresentará no bairro Jaraguá, em Maceió.

O encerramento da programação será no sábado, dia 30, com o evento "Letramento Racial", que acontecerá na Praça Central de Atalaia, com a participação do Grupo Capoeira Brasil, da Banda Afro Odara, além de palestras e apresentações de artistas convidados.