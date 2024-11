Vereadora eleita Joana D’arck promove primeira excursão aberta do município de Atalaia à Serra da Barriga, em União dos Palmares.

No Dia Nacional da Consciência Negra, 20 de novembro, a vereadora eleita de Atalaia, Joana D'Arck, promoveu a primeira excursão aberta do município ao Parque Memorial Zumbi dos Palmares, localizado na Serra da Barriga, em União dos Palmares.

A ação possibilitou a visita de um bom número de atalaienses, incluindo estudantes, capoeiristas, adeptos das religiões de matriz africana e artistas locais, em um momento de valorização e aprendizado sobre a importância da rica cultura afro-brasileira, com destaque para a célebre resistência do grande líder Zumbi. Entre os artistas que participaram da excursão, estavam Paulo Rick (Canário), Guinho Farra e os integrantes da banda afro Odara.

Esta foi a primeira de uma série de quatro ações programadas pela vereadora eleita Joana D'Arck em alusão à Semana da Consciência Negra, com o objetivo de colaborar para a valorização da cultura afro em Atalaia.

Na próxima sexta-feira, dia 22, ocorrerá o evento "Dignidade e respeito não têm cor", na Escola Municipal Jabes Francisco, com apresentações da Banda Afro Odara e do Grupo Capoeira Brasil, além de uma palestra com o ativista social, músico e escritor atalaiense Felipe Kauê.

No domingo, dia 24, Joana D'Arck promoverá uma excursão de atalaienses para prestigiar o show da maior banda afro do mundo, o Olodum, que se apresentará no bairro Jaraguá, em Maceió.

O encerramento da programação será no sábado, dia 30, com o evento "Letramento Racial", que acontecerá na Praça Central de Atalaia, com a participação do Grupo Capoeira Brasil, da Banda Afro Odara, além de palestras e apresentações de artistas convidados.