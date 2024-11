Centro Educacional O Pequeno Príncipe entrega certificados aos alunos destaques por seu desempenho escolar em 2024.

O Centro Educacional O Pequeno Princípio (CEPP), localizado no município de Atalaia, realizou nesta semana a solenidade de entrega do Cerificado Aluno Destaque no ano letivo de 2024. Pais e demais familiares participaram da solenidade.

Tradicional unidade particular de ensino no município, já com 19 anos educando gerações e fazendo a diferença na educação de Atalaia, o CEPP entende que é uma forma de valorizar e reconhecer o desempenho desses alunos, incentivando-os a continuar se dedicando nos estudos.

Em nota, o CEPP ressaltou sua gratidão aos pais, familiares e alunos pela parceria e confiança. “A determinação é a chave para o sucesso”.