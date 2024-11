Câmara aprova Título de Cidadão Benemérito do município de Atalaia ao Desembargador Márcio Roberto Tenório de Albuquerque

A Câmara aprovou, em segunda votação, na sessão ordinária desta terça-feira (19), o projeto de lei 003/2024 que concede o Título de Cidadão Benemérito de Atalaia ao Desembargador Márcio Roberto Tenório de Albuquerque, do Tribunal de Justiça de Alagoas (TJ-AL).

O projeto, de autoria do vereador Fernando Vigário (MDB), contou com o apoio unanime dos vereadores nos dois turnos de votação e agora será encaminhado para a sanção da prefeita Ceci.

O nosso ilustre conterrâneo, Márcio Roberto Tenório de Albuquerque, é filho de Maria Luiza Tenório de Albuquerque e Moisés Albuquerque Silva. Iniciou sua vida profissional em sua terra natal, como professor de História da Educação e Legislação, nos Colégio Dr. João Carlos e Colégio Nossa Senhora das Brotas.

Após prestar concurso público foi aprovado na Polícia Militar como Sargento-Graduação de 79 a 82, concomitantemente cursou Direito no Cesmac, se formando no ano de 1982. Em seguida pediu baixa da Polícia Militar e foi advogar de julho de 82 a março de 87, exerceu ainda o cargo de Consultor Jurídico do Município de Lagoa da Canoa de 85/86. Possui especializações em Direito Processual e Direito Penal. Foi ainda Professor Universitário no Cesmac por 14 anos e Seune por seis anos (Penal e Processo Penal).

Ingressou no Ministério Público em março de 1987 e atuou como promotor por 23 anos. Em 2010, ascendeu ao cargo de procurador de Justiça. Em 2013, atuou como corregedor e, entre 2017 e 2020, ocupou o cargo de subprocurador-geral. Em abril de 2020, tornou-se procurador-geral de Justiça, cargo que ocupou até ser empossado como desembargador do TJAL.

Em abril de 2024, assumiu como desembargador do Tribunal de Justiça de Alagoas, na vaga destinada ao Ministério Público pelo critério do Quinto Constitucional. Ele substituiu o desembargador José Carlos Malta Marques, que se aposentou em janeiro deste ano.