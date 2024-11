Prefeitura de Atalaia realiza ações em alusão ao Dia da Consciência Negra

Com o objetivo de valorizar e preservar a cultura afro-brasileira local, a Prefeitura Municipal de Atalaia vem realizando a 2ª Semana Cultural com várias ações em alusão ao Dia da Consciência Negra, com palestras, oficinas temáticas, exposições e apresentações culturais.

Na segunda (18), houve roda de conversa na Secretaria de Assistência Social sobre a música africana e a cultura brasileira, destacando os instrumentos utilizados.

Já nesta terça-feira (19), na Praça Central, projetos desenvolvidos pela Secretaria de Assistência Social realizaram uma linda exposição afro-brasileira.

Já na quarta-feira (20), Dia da Consciência Negra, terá uma excursão para a Serra da Barriga, em União dos Palmares.

Na quinta (21), oficinas de adereços afros, na sede da Secretaria de Assistência Social. E, na sexta-feira (22), terá palestra no Ginásio Poliesportivo da Escola Floriano Peixoto, com o tema: “Como o racismo se manifesta na sociedade e quais os caminhos para combatê-los”. Na oportunidade, ainda terá apresentação do Grupo Mostra Alagô.

Dessa forma, a Prefeitura vai mostrando que Atalaia diz NÃO à discriminação e vai destacando a rica cultura de matriz africana, com ênfase na musicalidade, literatura e religião.