Vereador Neto Acioli solicita a CODEVASF e ao DENOC a perfuração de poços artesianos com bomba no Povoado Bittencourt

Vereador Neto Acioli solicita a CODEVASF e ao DENOC a perfuração de poços artesiano com bomba no Povoado Bittencourt.

Na sessão ordinária desta terça-feira (19), o vereador Neto Acioli apresentou o requerimento nº 002/2024, solicitando à CODEVASF, por meio do DENOC, a perfuração de poços artesianos com bomba e todos os materiais necessários para atender à comunidade do Povoado Bittencourt, em Atalaia.

O parlamentar destacou que essa solicitação foi um compromisso assumido durante sua campanha, a pedido dos moradores. "Quero agradecer ao meu primo Gerson Júnior, conhecido como Júnior da Boa Sorte, por ter doado o local para a perfuração do poço artesiano, o que ajudará no abastecimento de água daquela população, com todo o material necessário para garantir que a água chegue às torneiras da população", destacou o vereador Neto Acioli.

Colocado em discussão e votação, o requerimento apresentado foi aprovado por unanimidade pelos vereadores presentes.