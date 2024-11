Projeto de Lei do vereador Rudinho reconhece o bloco “Galo do Helinho” como Patrimônio Cultural e Imaterial de Atalaia.

O vereador Rudinho Rodrigues, apresentou na sessão da Câmara Municipal desta terça-feira (19) o Projeto de Lei Ordinária número 06/2024, de sua autoria, que visa tornar o tradicional bloco carnavalesco “Galo do Helinho”, como Patrimônio Cultural e Imaterial do município de Atalaia.

A proposta apresentada pelo vereador tem como objetivo a preservação dos valores culturais do município. “O Bloco Galo do Helinho faz a abertura oficial do nosso Carnaval de Atalaia durante décadas. Fundado pelo saudoso Hélio Cabral, o Helinho, como todos nós o conhecíamos em Atalaia, que nos deixou, mas deixou uma história bonita de um homem de bem. Quero deixar aqui a minha gratidão aos seus filhos, o Tilico e o Helder Cabral. O Bloco do Helinho sem dúvidas merece ter esse reconhecimento, porque abrilhanta há mais de 25 anos as ruas de Atalaia, levando alegria e descontração para os familiares e foliões que gostam do frevo de rua, mantendo acessa a nossa tradição”, destacou.

Colocada em pauta na sessão desta terça-feira, a matéria seguiu para as comissões e já nas próximas sessões retornará para ser colocada em discussão e votação. Caso aprovada, seguirá para análise da prefeita Ceci.

Símbolo do que permaneceu de um período de glória do Carnaval na cidade de Atalaia, o bloco Galo do Helinho, fundado por Hélio Cabral (já falecido), abre o Carnaval no município desde 1998. O tradicional bloco continua fazendo a festa dos foliões, sendo administrado pelos filhos e demais familiares de seu fundador.