Atalaia avança com obras de infraestrutura e novos espaços: “fazer o melhor para o povo”, diz Ceci.

O município de Atalaia vive um momento de transformação com diversas obras em andamento e novos projetos de infraestrutura. Desde a pavimentação de ruas em bairros centrais até a construção de espaços culturais e educativos, a Prefeitura de Atalaia está investindo em melhorias que buscam fortalecer a qualidade de vida e valorizar o patrimônio local.

Entre as obras já em andamento estão a Pavimentação Branca de Atalaia, que contempla diversas ruas do município, e a construção da Creche Cria, no Conjunto Maria de Nazaré.

Outro ponto de destaque é o novo Espaço para Exposição da Maria Fumaça, que será instalado na Praça do Trevo. Essa iniciativa é um marco para a preservação da memória da cidade, onde a locomotiva Maria Fumaça, símbolo histórico, poderá ser apreciada pela comunidade e pelos visitantes.

A Prefeitura de Atalaia também está promovendo uma ampla reforma na sede da Guarda Municipal, com o objetivo de oferecer condições de trabalho e segurança aos agentes que atuam na proteção e melhor na preservação da ordem pública.

Nos bairros de Jenipapeiro, Boca da Mata e Porangaba, a pavimentação em paralelepípedo está em fase final e será entregue em breve, levando melhor acessibilidade e segurança aos moradores.

Além dessas obras, novos projetos foram iniciados recentemente. Um sistema de drenagem está sendo implantado no Distrito de Ouricuri com o objetivo de reduzir alagamentos e melhorar a infraestrutura da região, especialmente em períodos de chuvas intensas.

A prefeita Ceci destacou que a missão é garantir que Atalaia cresça de forma planejada, com infraestrutura de qualidade e espaços dedicados à preservação do nosso patrimônio. “Essas obras são passos importantes para essa transformação. Estamos fazendo o melhor para o povo de Atalaia”.

Outro projeto de impacto é a pavimentação asfáltica em várias localidades, incluindo o Centro e os povoados de Chã da Jaqueira, Olhos d'Água, Ouricuri, Timbozinho, Boa Fé, Brasileira, Boca da Mata e Branca de Atalaia.

Para a prefeita, essas obras representam um compromisso com o futuro da cidade e refletem uma gestão focada no bem-estar e na valorização dos atalaienses.

“Com essas obras, estamos oferecendo mais do que pavimentação e drenagem; estamos construindo uma cidade que valoriza seus moradores, proporcionando mais conforto e segurança para todos”, afirmou Ceci.