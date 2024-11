Artilheiro, Dudu marca aos 30 segundos e ajuda o Estudant a garantir acesso à elite do futebol de São Bernardo do Campo

O atalaiense Eduardo Oliveira, o Dudu, mais uma vez brilhou nos campos de várzea do interior de São Paulo. Na manhã deste domingo (17), com apenas 30 segundos de jogo, ele converteu um pênalti e contribuiu para a vitória do Sociedade Esportiva Estudant por 3 a 0 sobre o Talentos. Com esse resultado, a equipe garantiu o acesso inédito à Primeira Divisão da Liga de Futebol de São Bernardo do Campo e uma vaga nas semifinais da 2ª Divisão 2024.

No primeiro confronto, realizado no último domingo (10), o Estudant, fundado em 1993, já havia vencido por 1 a 0.

Dudu, além de ser o artilheiro da competição com 15 gols, é peça fundamental para o sucesso do Estudant. A equipe, invicta e líder geral com 34 pontos (11 vitórias e 1 empate), já marcou 45 gols e sofreu apenas 9.

O excelente desempenho de Dudu nas competições amadoras do interior paulista tem atraído a atenção de equipes profissionais. O jogador profissional, que já teve passagens por São Domingos-AL, Taubaté-SP, Coruripe-AL, Desportivo Aliança-AL, Santa Cruz da Barra dos Bugres-MT, negocia com o Sinop para disputar a elite do futebol mato-grossense."

Em 2023, Dudu foi um dos destaques da equipe do Scorpions de Mauá na conquista da Super Copa Zona Leste.

Dudu brilha e leva o Estudant à elite do futebol de SBC. Foto: Divulgação.