Compromisso com a Equidade: Copervales abre novas portas e dá as boas-vindas à sua primeira guarda feminina

Como parte de sua política de equidade, a Cooperativa Agrícola do Vale do Satuba (Copervales) contratou a primeira guarda feminina para integrar sua equipe de segurança. A iniciativa reforça o compromisso da Copervales em criar oportunidades iguais e valorizar a diversidade dentro do seu ambiente de trabalho, mostrando que segurança e proteção também são espaços para o talento feminino.

Janaine Santos da Silva é residente no município do Pilar e havia atuado, anteriormente, como guarda municipal. A nova guarda feminina da cooperativa participou de seleção com outras candidatas, na qual foram considerados aspectos como formação técnica na área, experiências anteriores e capacidade para lidar com situações adversas.

“É com muita satisfação que eu assumo essa função na Copervales, que vem liderando transformações no mercado de trabalho local. Trabalhei durante dois anos como guarda municipal e acredito que posso contribuir de forma significativa com as necessidades da cooperativa. Estou bastante motivada e feliz em perceber que a organização enxergou a importância de ter mulheres nesse posto”, frisa Janaine Silva.

Conforme a psicóloga Alvaci Vieira, gestora de Recursos Humanos da Copervales, a contratação de uma guarda feminina faz parte da política de equidade que a cooperativa vem implementando e da busca por um ambiente ocupacional diverso. Ela lembra que o ambiente agroindustrial ainda é predominantemente masculino, mas ressalta que essa realidade vem se transformando ao longo dos últimos anos.

“A nossa equipe de vigilantes era formada apenas por homens e nós enxergamos essa necessidade. Essa demanda surge por uma visão de ampliar e diversificar o nosso ambiente ocupacional. Nesse sentido, a chegada da Janaine vem para agregar. É importante frisar que ela se destacou durante todo o processo seletivo, alcançando resultados bastante significativos”, observa Alvaci Vieira.

Sidcley Nascimento, encarregado de Segurança Patrimonial, explica que a contratação de uma guarda feminina supre uma necessidade da Copervales. “Nós apresentamos à gerência da empresa essa demanda, o que foi prontamente acatada. Aqui, nossa guarda feminina estará totalmente integrada à nossa política de segurança patrimonial, contribuindo de forma significativa com a realização dos trabalhos”, conclui.