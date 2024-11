A Selfie chegou em Atalaia

Há 8 anos em funcionamento em Pilar-AL, a Selfie acaba de chegar em Atalaia. Com uma proposta diferente dos cursos tradicionais, a Selfie se destaca na região como a escola de inglês preferida do público infantojuvenil.

Já bastante conhecida, a Selfie tem dezenas alunos de Atalaia que fazem inglês na unidade Pilar. Agora com a nova unidade, promete trazer a mesma experiência de ensino, inclusive com a mesma equipe de profissionais.

Eleita em 2022 como uma Cambridge Educational Partner, o que chama atenção no método deles é o desenvolvimento das habilidades do aluno. “Não é uma aula de inglês. É uma aula em inglês” afirma Cecília Lopes, coordenadora pedagógica. “A Selfie trabalha conteúdos valiosos de diversas ciências de forma prática e lúdica. Tudo isso a partir de aulas 100% em inglês”.

Muito bem localizada na Vila José Paulino, a nova unidade Selfie Atalaia iniciará suas aulas a partir de 20 de janeiro. As matrículas estão abertas desde outubro e já impressiona o acelerado preenchimento das vagas. “Estamos nos aproximando de 50% das vagas preenchidas antes mesmo da nova unidade abrir as portas para atendimento” afirma Luana Lays, diretora. “Estamos muito felizes com a receptividade dos Atalaienses”.