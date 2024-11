Prefeita Ceci prestigia reinauguração do Fórum da Comarca de Atalaia.

Na manhã desta quinta-feira (14), a prefeita de Atalaia, Ceci, marcou presença na inauguração da reestruturação do Fórum da Comarca de Atalaia, que recebe o nome do ilustre Desembargador José Jerônimo de Albuquerque, que por 22 anos foi juiz da cidade de Atalaia. O prédio agora está completamente reformado e modernizado para atender aos atalaienses.

Durante o evento, Ceci ressaltou a importância de o município contar com uma sede do Judiciário à altura dos serviços que a Justiça presta a população atalaiense. “A reinauguração do prédio Ed. Des. José Jerônimo de Albuquerque reforça o compromisso do Poder Judiciário em atender a nossa população com mais dignidade e da melhor maneira. Atalaia agradece! Todo o Vale do Paraíba agradece!”, destacou a prefeita atalaiense.

A reinauguração contou com a presença do presidente do presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas (TJAL), desembargador Fernando Tourinho e demais desembargadores, entre eles o nosso ilustre conterrânea Márcio Roberto. Também estiveram prestigiando o evento, o vice-prefeito eleito de Atalaia, Nicollas Theotônio, o juiz de direito da Comarca de Atalaia Dr. João Paulo, familiares do Dr. José Jerônimo, vereadores, advogados e demais presentes.

“Este é mais um grande avanço para o nosso município! Os servidores agora terão um espaço digno para atender a população da região. Parabenizo ao Presidente do TJ/AL, desembargador Fernando Tourinho, pelo trabalho magnífico exercido nesta Comarca”, comentou o vice-prefeito eleito, Nicollas.

A reforma do Fórum da Comarca de Atalaia foi financiada pelo Fundo de Modernização do Poder Judiciário (Funjuris), a obra custou cerca de R$ 2,5 milhões. Se iniciou em janeiro de 2024 e contou com ampliação das salas de audiência, sala do juiz, secretaria e o do Tribunal do Júri. Também passaram por melhorias o estacionamento e a recepção do local. O fórum está localizado no Loteamento Santa Inês, nº 610, AL-210, José Paulino, Atalaia.