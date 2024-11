2º Encontro da Família Albuquerque reúne descendentes do Major Zezinho em Maceió

Várias gerações de descendentes do atalaiense José de Albuquerque Pontes (1852 – 1940), o Major Zezinho, promoveram, no último sábado, dia 9 de novembro, o 2º Encontro da Família Albuquerque. A confraternização foi realizada na Chácara Jardim Petrópolis, em Maceió.

Assim como na 1ª edição, o evento deste ano contou com a participação de um grande número de integrantes desta que é uma das famílias mais tradicionais do município de Atalaia, com ramificações em vários estados do Brasil, como Alagoas, Pernambuco, Sergipe, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná, além de alcançar terras estrangeiras, como os Estados Unidos e a Irlanda.

Neste ano, os Albuquerques contaram com um importante reforço: a participação da família de Francisca de Albuquerque Moreira (Chiquinha), filha do Major Zezinho com Maria Augusta. Seus descendentes residem em Recife.

Continua após a publicidade

Major Zezinho, foi notável agricultor na região da grande Atalaia (compreendendo Atalaia, Capela e Cajueiro). Destacou-se não apenas como um bem-sucedido homem do campo, mas também como político e patriarca de uma das mais proeminentes famílias atalaienses. Sua descendência inclui três dos maiores líderes políticos e ex-prefeitos desta terra: Luiz Vigário, Zé do Pedrinho e Chico Vigário.

CLIQUE AQUI e confira a biografia de José de Albuquerque Pontes (Major Zezinho).

Descendentes de Francisca Albuquerque (Chiquinha), filha do Major Zezinho com Dona Maria Augusta.