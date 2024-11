Prefeita Ceci cumpre promessa de reformar 17 escolas em Atalaia até o final de 2024.

No início de 2023, a prefeita Ceci fez uma promessa de que até o final de 2024, 17 escolas do município de Atalaia seriam completamente reformadas, garantindo melhores condições de ensino e infraestrutura para alunos, professores e toda a comunidade escolar.

Com o ano se aproximando do fim, a Prefeitura de Atalaia anuncia que a meta foi alcançada, e todas as 17 escolas previstas foram reformadas, proporcionando ambientes mais seguros e adequados para o desenvolvimento educacional.

A prefeita Ceci celebrou a conclusão das reformas, ressaltando o compromisso com a educação e o futuro das crianças e jovens do município. "Cumprir essa promessa é mais do que entregar prédios reformados; é garantir que nossos estudantes tenham um ambiente digno e adequado para aprender. A educação é a base do nosso desenvolvimento, e eu quero que nossos alunos se sintam acolhidos e motivados a estudar", afirmou a prefeita.

As reformas nas escolas incluíram melhorias na estrutura física, como renovação de telhados, pintura, substituição de mobiliário, além da instalação de equipamentos modernos para otimizar o ensino.

Para Ceci, essa conquista é uma prova de que, com planejamento e dedicação, é possível transformar o setor educacional e proporcionar um futuro melhor para as novas gerações. "Reformar essas 17 escolas é só o começo de um trabalho contínuo. Atalaia merece ter uma educação de qualidade, e vamos seguir investindo nesse pilar essencial para o desenvolvimento do nosso município," concluiu.