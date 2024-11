Riquelmy é campeão da Série Ouro da Copa Atlântico sub-19 pelo Sport Recife

Na manhã deste sábado (09), o ouricuriense Riquelmy aumentou sua galeria de títulos nas categorias de base. Como um dos principais destaques do Sport Recife, com dois gols e duas assistências, ajudou o Leão da Ilha na conquista da Série Ouro da Copa Atlântico sub-19 2024, ao derrotar o Red Bull Bragantino-SP de virada por 3 a 1.

A final foi disputada no CT do Retrô, em Pernambuco. O Sport chega à conquista de forma invicta, após ter enfrentado Lucena/PB, Coimbra/MG, RB Bragantino/SP, Avaí/SC, Jacuipense/BA, Náutico e Novorizontino/SP. Se torna o primeiro clube nordestino campeão da Copa Atlântico, que já teve como campeões o próprio RB Bragantino (2022) e o Vasco da Gama (2023).

A Copa Atlântico Sub-19 é um dos principais torneios das categorias de base do futebol brasileiro. Sediado na cidade de Recife, o torneio reúne 24 equipes divididas em quatro grupos, contando com a participação de grandes equipes do Brasil.

O Sport Recife também está na semifinal da Copa Pernambuco sub-20, onde vai enfrentar o Retrô na busca pela classificação para a grande final. Riquelmy é o vice-artilheiro desta competição, tendo marcado quatro gols.