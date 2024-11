Câmara de Atalaia entrega título de Cidadão Honorário do município ao Pastor Luciano Barbosa Santos, da AD do Distrito Branca.

Na manhã desta terça-feira, dia 05 de novembro, a Câmara Municipal realizou a entrega do Título de Cidadão Honorário de Atalaia ao pastor Luciano Barbosa Santos. A honraria foi concedida através do Decreto Legislativo 05/2024, de autoria do vereador Mauricio Tenório e aprovado pela unanimidade dos vereadores.

O homenageado é Pastor da Assembleia de Deus no Distrito Branca, em Atalaia. A honraria reconhece os relevantes serviços que ele vem prestando àquela comunidade,

“Agradeço ao vereador Mauricio e aos demais vereadores por este título, nos horando com este grande evento em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos e que orem por nós para que o Senhor continue nos ajudando”, destacou o Pastor Luciano Barbosa.

Na oportunidade, O título de Cidadão Honorário de Atalaia foi entregue pelo presidente Cicinho Melo e pelo vereador Mauricio Tenório.