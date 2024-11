Programa “Jovem Aprendiz Copervales” fomenta oportunidades e garante inserção no mercado de trabalho

O jovem Thyago Pereira, que participou do programa no ano de 2023, hoje atua no setor financeiro da Copervales.

Com a proposta de gerar oportunidades e levar desenvolvimento para a Zona da Mata de Alagoas, a Cooperativa Agrícola do Vale do Satuba (Copervales) tem investido na formação profissional de jovens entre 14 e 24 anos. Por meio do programa “Jovem Aprendiz Copervales”, a cooperativa formou 148 aprendizes desde 2019, efetivando aproximadamente 10% dos participantes da ação.

Durante o programa, que tem duração de um ano, os jovens têm a oportunidade de conhecer o funcionamento dos diversos setores administrativos da Copervales. Os primeiros seis meses do programa são compostos por aulas teóricas diárias, que abordam temas gerais sobre o funcionamento organizacional. Os seis meses seguintes incluem vivências práticas em setores da Administração e da Indústria.

De acordo com o gerente Administrativo e Financeiro da Copervales, Rivaldo Leite, o programa abre uma oportunidade para que os jovens possam vivenciar, na prática, as exigências do mercado de trabalho. Atualmente, 20 jovens estão alocados em diferentes setores da Copervales, enquanto 63 aprendizes, embora não estejam diretamente nas dependências da unidade, atuam em projetos externos.

Rivaldo Leite, gerente da Copervales, destaca oportunidades geradas pelo programa Jovem Aprendiz.

“Estamos proporcionando a esses jovens aprendizes a chance de observar e executar na prática o que o mercado exige, distribuindo-os em várias áreas dentro da empresa, sempre na função administrativa. Todos os participantes têm aqui a oportunidade de aprender sobre procedimentos, controles e execuções necessários para a gestão de uma organização”, explica o gerente Rivaldo Leite.

O programa é desenhado para atender jovens entre 14 e 24 anos que residem no Vale do Satuba, e considera a aptidão de cada candidato a partir de uma entrevista. A Copervales se compromete não apenas com a inserção dos jovens, mas também com o seu bem-estar. Além do salário compatível com a função, a cooperativa oferece transporte gratuito, locando um ônibus específico para os aprendizes.

O jovem Thyago Pereira, que participou do programa no ano de 2023, hoje atua no setor financeiro da Copervales. De acordo com ele, o “Jovem Aprendiz” representa uma porta de entrada para o mercado de trabalho. “Durante essa experiência, contamos com capacitações ministradas por instrutores credenciados pelo Sescoop [Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo], o que nos permitiu compreender esse universo e acrescentou muito não só à nossa vida profissional, mas à nossa trajetória como um todo”.

Os aprendizes que passam pelo programa da Copervales são, automaticamente, inseridos em um banco de dados e recebem prioridade caso surjam novas vagas. Esse foi o caso do jovem Henrique Alves, que hoje atua no Departamento de Pessoal da cooperativa. “Comecei como jovem aprendiz e depois tive a oportunidade de retornar como profissional. Contei com a ajuda de grandes profissionais, que sempre acreditaram em mim e que me deram força e incentivo para seguir essa carreira. Abracei essa ideia e hoje sou muito realizado desempenhando as minhas funções”, conclui.

Henrique Alves iniciou na Copervales como aprendiz, no ano de 2023, e hoje atua no Departamento de Pessoal.