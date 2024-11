Caminhão perde freio e só para após bater contra proteção de ponte em Atalaia

Um caminhão-pipa perdeu o freio e colidiu contra a proteção de uma ponte, que fica sobre o Rio Paraíba, na BR-316, em Atalaia, no interior de Alagoas. O acidente foi registrado no começo da tarde desta sexta-feira (1°). Apesar do susto, não houve feridos.

De acordo com informações da Guarda Municipal de Atalaia, duas pessoas estavam no interior do veículo no momento do acidente. Uma delas, que estava no banco do carona, teria pulado do veículo em movimento segundos antes da colisão.

Ainda segundo as informações, o condutor do caminhão relatou que o veículo apresentou problemas e ficou sem freio, fazendo com que ele perdesse o controle da direção e se chocasse contra o parapeito da ponte.

Imagens de um drone, feitas pelo guarda municipal Fabiano Souza e encaminhadas à reportagem do TNH1, mostram que o parapeito da ponte impediu que o veículo despencasse e fosse parar no leito do rio. Com o impacto, parte da proteção da ponte ficou destruída e vai precisar de reparos.

Por causa do acidente, o trânsito na BR-316 precisou ser interrompido pela Guarda Municipal. Após reparos no caminhão, ele foi retirado do local e o trânsito foi liberado para tráfego.

* Com informações do site TNH1.