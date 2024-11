Márcio Roberto Júnior lança candidatura à presidência da Subseção da OAB do Vale do Paraíba.

Um dos principais responsáveis pela criação da Subseção da OAB do Vale do Paraíba e pela construção da sede no município de Atalaia, o advogado Márcio Roberto Júnior oficializou, na tarde desta quinta-feira, 31 de outubro, sua candidatura à presidência da subseção. Compõe a chapa como vice-presidente a advogada Marília Carnaúba.

Também integram a chapa 1 (OAB + Arretada) a advogada Mizia Sampaio (Secretária-Geral), o advogado Carlos Hidalgo (Secretário-Adjunto) e o advogado Carlos Bernardo (Tesoureiro).

“Reforço meu compromisso com os advogados e advogadas, pelo qual venho lutando, juntamente com o presidente da OAB Alagoas, Vagner Paes, por melhorias para nossa classe. Não mediremos esforços para fazer mais e mais pela advocacia alagoana”, destaca Márcio Roberto Júnior.

Com o apoio de grande número de advogados e advogadas das cidades que compõem a Subseção Vale do Paraíba, um almoço realizado na Churrascaria Cisne Branco, em Atalaia, demonstrou a união de forças em prol do reconhecimento, do engrandecimento e do fortalecimento da advocacia.

Entre os presentes, estavam o desembargador do TJ/AL, o ilustre atalaiense Márcio Roberto, o presidente da OAB Alagoas, Vagner Paes, e o vice-prefeito eleito do município de Atalaia, o advogado Nicollas.

A eleição acontece no próximo dia 19 de novembro.