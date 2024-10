Em Atalaia, distribuição gratuita de leite vem diminuindo casos de desnutrição de crianças e fortalecendo a segurança nutricional e alimentar das famílias.

A Secretaria Municipal de Assistência Social realizou nesta terça-feira (29), mais uma entrega de leite aos beneficiários do Programa do Leite aqui em Atalaia.

A iniciativa visa contribuir diretamente na diminuição de casos de desnutrição de crianças, fortalecendo a segurança nutricional e alimentar das nossas famílias e assegurando mais bem-estar e qualidade de vida para a população que é beneficiada.

O Programa é uma iniciativa do Governo do Estado, em parceria com a Prefeitura de Atalaia e tem como objetivo, complementar a alimentação daqueles que vivem em situação de vulnerabilidade social.