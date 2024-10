AP3 parabeniza a todos os servidores públicos de Atalaia.

Hoje (28), comemora-se o dia do Servidor Público. A data foi estabelecida em 1943 pelo então presidente Getúlio Vargas através do decreto-lei nº 5.936/1943, para reconhecer o valor do trabalho imprescindível desses profissionais que atuam nas mais variadas áreas do poder público.

A Associação AP3, com sede no Distrito Ouricuri, em Atalaia, vem através de sua presidente, a Cida, parabenizar a todos os servidores públicos de Atalaia por sua contribuição para garantir a eficácia e implementação das políticas e da gestão públicas e pela prestação de serviços essenciais para a população. “Todos esses profisisonais são essenciais para o desenvolvimento do município, do Estado e do país”, comenta Cida.

“Hoje é um dia para expressar nossa profunda gratidão a todos os servidores públicos, cujo serviço abnegado torna o mundo um lugar mais humano e compassivo, Feliz Dia do Servidor Público! Que cada um de vocês seja abençoado com realizações contínuas e reconhecimento pela valiosa contribuição para a sociedade”, destaca Cida, presidente da AP3.