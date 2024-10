Independente Atalaia vence o Miguelense e garante classificação para as oitavas de final do Alagoano Sub-15

Independente Atalaia garante classificação para as oitavas de final do Alagoano Sub-15.

Com duas rodadas de antecedência os crias do Independente Atalaia garantiram na tarde deste sábado (26), classificação antecipada para as oitavas de final do Campeonato Alagoano Sub-15.

Jogando fora de casa, no estádio Joaquim Luiz da Silva, em São Miguel, a equipe do Independente derrotou o Miguelense por 2 a 1, com dois gols de Márcio da Silva.

A equipe atalaiense agora vai cumprir tabela contra Atlético Bocamatense e Murici, mas visando garantir a primeira colocação no grupo e vantagem para a próxima fase da competição.

Projeto idealizado em 2021 pelo atalaiense e ex-jogador profissional de futebol, Ronaldo Torres, o Independente Atalaia conta com o apoio da Prefeitura de Atalaia e vem com brilhantismo representando a cidade de Atalaia em todas as competições de base da Federação Alagoana, trazendo destaque para nossa cidade.