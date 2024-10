Escritor José Alves Filho recebe amigos e familiares no lançamento do seu livro “Usinas de Alagoas – Suas Histórias, Suas Resenhas”.

Com a presença de um grande número de familiares e amigos, o lançamento do livro “Usinas de Alagoas – Suas Histórias, Suas Resenhas”, do escritor e historiador atalaiense José Alves Filho, o Jaf, foi um grande sucesso. O evento literário foi realizado na noite do último dia 28 de setembro, no salão de lazer do condomínio Parque Maceió, localizado na Avenida Marcelo.

O livro conta resenhas ocorridas nas usinas Ouricuri, Uruba, Utinga Leão, Santo Antônio, Sinimbu, Laginha, Porto Rico, Serra Grande, GJL, Coruripe, Guaxuma, João de Deus, Capricho, entre outras.

“Todas as histórias, sem exceção, têm origem em acontecimentos reais, ocorridos nas usinas de Alagoas. Por isso, o grande desafio foi desenvolver os enredos que conciliassem o humor próprio da resenha, sem denegrir a imagem dos personagens, sem macular a reputação das pessoas. A saída foi utilizar os recursos da ficção, fazendo com que cada resenha preservasse a gênese de um acontecimento real, com as pitadas da ficção. Para tanto, tive que alterar cenários e nomes de pessoas, omitir e acrescentar situações, ou seja: não perder a piada”, nos conta Jaf.

Esta é a quinta obra literária publicada pelo escritor atalaiense, que também é autor de “Da Natureza dos Gansos” (1999), “Ouricuri – Histórias e Resenhas” (2006), “Mandu – Vida e Luta de um Federal” (2010) e “Usina Ouricuri – De Manoel Tenório ao MST” (2013). Além disso, é autor do livro “As Laranjas do Quintal”, obra ainda inédita.

Interessados em adquirir um exemplar pode entrar em contato através do whatsapp (82) 9.8717-7501 (falar com Vilma). O valor de um exemplar custa apenas R$ 50,00 mais taxa de entrega se houver.

Sobre o autor

Atalaiense, natural do Distrito Ouricuri, José Alves Filho é graduado em Geografia pela Universidade Federal de Alagoas (UFAL), em Ciências Contábeis pelo Instituto de Ensino Superior do Nordeste (IESNE) e possui pós-graduação em Direito Tributário pela Faculdade Damásio de Jesus. Foi professor de Contabilidade Fiscal e Tributária no Curso de Ciências Contábeis da Faculdade FAMA (Iturama-MG), ex-coordenador e Especialista Tributário da Usina Coruripe (Grupo GTW) e atualmente é sócio-gerente da empresa Goosetax Consultoria Empresarial Ltda.