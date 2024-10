Projetos da Escola Floriano Peixoto são destaques na 3ª Mostra Estadual de Criatividade, Pesquisa, Inovação e Tecnologia na Educação.

Com três projetos desenvolvidos com a participação de seus alunos, a Escola Estadual Floriano Peixoto, do município de Atalaia, participou na cidade de Viçosa, da terceira edição da Mostra Estadual de Criatividade, Pesquisa, Inovação e Tecnologia na Educação, promovida Secretaria de Estado da Educação (Seduc).

Com o tema “Da Mata Atlântica à Caatinga: caminhos pelos biomas de Alagoas”, a mostra compartilhou a produção científica e tecnológica das escolas da 3a e 4a Gerências Especiais de Educação (GEE), destacando projetos inovadores desenvolvidos no programa Professor Mentor e na Feira de Ciências do Estado de Alagoas (Feceal).

A EJA Modular apresentou o projeto “Potencial terapêutico e usos populares do extrato da planta batata-de-purga Operculina hamiltonii”.

O Projeto “EUCAFLORA” apresentou a atividade fungicida e bactericida das pastilhas sanitárias a partir do extrato e óleo essenciais do eucalipto (eucaliptos tereticornis).

Já com o Projeto “REPELENTE NATURAL”, a Escola Estadual Floriano Peixoto conquistou a 2ª Colocação na Mostra Estadual. O projeto de repelente natural é feito com erva-cidreira e materiais alternativos.

Orientador do projeto, o professor Renivaldo Silva disse que o evento é uma plataforma de conexões e aprendizado para todos os envolvidos. “A mostra é essencial para incentivar a ciência no ambiente escolar, especialmente entre as meninas, já que ainda há poucas mulheres envolvidas em pesquisa científica. Essa iniciativa é crucial para estimular a participação feminina na ciência”, afirmou.

A estudante Elisa Beatriz é uma das alunas envolvidas no projeto e explica o seu processo de produção. “Nós criamos um repelente natural usando erva-cidreira. Optamos por essa planta por sua eficácia e utilizamos álcool de cereais e água destilada, tudo de forma natural”, explicou.

Os projetos EUCACLORA e REPELENTE NATUTAL também foram pré-selecionados para participar da FEBRACE (FEIRA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS E ENGENHARIA). Caso sejam aprovados, irão representar a escola em um evento que será realizado em São Paulo.

* Ascom Seduc