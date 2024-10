3ª Companhia da Polícia Militar comemora Dia das Crianças em Atalaia

As portas do quartel foram abertas para receber 50 crianças de uma escola municipal de Atalaia.

A 3ª Companhia de Polícia Militar Independente realizou um evento, na manhã desta terça-feira (15), em comemoração ao Dia das Crianças na cidade de Atalaia. As portas do quartel foram abertas para receber 50 crianças de uma escola municipal, na faixa etária de 3 a 5 anos, que participaram de brincadeiras e entrega de brindes, além de interagirem com os policiais.

A programação contou ainda com os cães do Canil do 3º Batalhão, passeio de viaturas e atividades lúdicas. Para o comandante da 3ª Companhia, major Carlos Alberto Albuquerque, promover o Dia das Crianças no quartel foi uma ação de grande relevância, pois ajudou a fortalecer os laços entre a Polícia Militar e a comunidade.

“As famílias e crianças veem na Corporação um símbolo de proteção e segurança. Essa iniciativa humaniza a imagem dos policiais e oferece momentos de lazer e diversão, enquanto promove valores como respeito e cidadania”, destacou o oficial.