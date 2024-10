Vereadora Lays Melo promove festa do Dia das Crianças no Povoado Olhos D’água e leva presentes para as crianças de Chã da Jaqueira e Pirajá.

Alegria e carinho marcaram mais uma edição da festa do Dia das Crianças, organizada pela vereadora Lays Melo. Este ano, o evento abraçou as comunidades de Chã da Jaqueira, Pirajá e Olhos D’água, mantendo uma tradição de vários anos e reforçando, mais uma vez, o compromisso da vereadora com o bem-estar dos atalaienses.

No sábado, dia 12, a vereadora, acompanhada por seus amigos, esteve nos povoados de Chã da Jaqueira e Pirajá, levando alegria às crianças dessas comunidades com a distribuição de presentes.

Já no domingo, dia 13, foi a vez do Povoado Olhos D’água, onde Lays Melo organizou uma linda e animada festa. O evento contou com atividades lúdicas, brinquedos infláveis, pula-pula e piscina de bolinhas, além de lanches e a entrega de presentes para todas as crianças presentes.

Continua após a publicidade

Reeleita no último dia 6 com 994 votos, a vereadora Lays Melo é amplamente reconhecida por seu trabalho não apenas no Legislativo, mas também fora da Câmara Municipal. Idealizadora do projeto solidário "Mais Amor", Lays realiza ações contínuas na área da saúde, além de promover eventos festivos para a população, como a Páscoa e o Dia das Mães, entre outras iniciativas, mesmo antes de assumir um mandato político.